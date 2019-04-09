РФ и Турция зафиксировали случаи стрельбы в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Москва, 9 апреля. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 22. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

Отмечается, что российские специалисты зафиксировали один случай обстрела в Алеппо, один — Идлибе, семь — Латакии. Турецкая часть представительства зафиксировала 22 случая стрельбы в провинциях Алеппо (12), Латакия (один), Хама (девять). В течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.

Ранее мирный житель погиб в Сирии в результате обстрела провинции Хама в Сирии. Боевики обстреляли три деревни в сирийской провинции Хама, в результате чего погиб один мирный житель. Огонь велся по населенным пунктам Расыф, Азизия и Аль-Карим, находящимся на севере провинции.