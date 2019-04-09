Токаев назвал дату внеочередных выборов президента Казахстана

Нур-Султан, 9 апреля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные выборы главы государства на 9 июня 2019 года. Об этом он заявил во вторник в эфире государственного телевидения.

«В соответствии с конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года», — сказал Токаев.

Он уточнил, что решение о досрочных выборах обсудил со своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым, а также проконсультировался со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром, конституционным советом и главами парламентских партий.

О своей отставке бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил в эфире центрального телевидения страны 19 марта. В соответствии с конституцией государства до проведения выборов Казахстан возглавил спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в апреле состоялась первая встреча Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Москве и стали первым зарубежным визитом для нового главы Казахстана. Как сообщала «Газета.ру», лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере, в сфере энергетики и космической отрасли.