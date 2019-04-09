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Samsung Galaxy Note 10 появится в четырех модификациях

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Samsung Galaxy Note 10 появится в четырех модификациях

Москва, 9 апреля. Смартфоны Samsung Galaxy Note 10 могут выйти на рынок в четырех вариантах, сообщили СМИ. Отмечается, что устройства будут отличаться лишь спектром поддерживаемых частот.

Как отметил Еtnews со ссылкой на источники, будет выпущено две модели с поддержкой сетей LTE и еще две — с поддержкой 5G. Помимо этого, гаджеты получат экран диагональю 6,75 дюйма и 6,28 дюйма.

По данным источника, модели Galaxy Note будут оснащены камерами с четырьмя модулями и объективами, а другие получат тройные камеры.

Отмечается, что презентация Galaxy Note 10 ожидается в августе или сентябре.

Напомним, пока у Samsung только одна модель смартфона с поддержкой 5G.

Автор: Данила Копп
Источник: Еtnews
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