Лавров призвал возобновить диалог арктических стран на уровне военных экспертов

Санкт-Петербург 9 апреля. Россия никому не угрожает в Арктике и призывает возобновить военно-политический диалог арктических государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии в рамках V международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

По словам министра, первым шагом может стать диалог на уровне военных экспертов.

«В интересах укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых эскалаций выступаем за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что ежегодные встречи глав генеральных штабов вооруженных сил стран, входящих в Арктический совет, были эффективным механизмом поддержания региональной стабильности. Однако, отметил министр, эта практика была заморожена еще в 2014 году.

Как отмечал ранее зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, регион с точки зрения геополитической безопасности имеет большое значение. Арктика, по его словам, становится территорией, где Москве придется выдержать давление со стороны Вашингтона. Шерин подчеркнул, что в этом вопросе юридические нормы находятся на стороне России, а не США.

Аналогичную позицию выразил и председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков, напомнив о птичьих правах США в Арктике.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Арктика может стать территорией мира, стабильности и партнерства только при условии взаимодействия сторон. Российский лидер заявил о готовности Москвы к многогранному сотрудничеству.