Заместители глав МИД РФ и Турции обсудили возвращение беженцев в Сирию

Женева, 9 апреля. Ситуацию в Сирии, в особенности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, обсудили замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его турецкий коллега Седат Онал. О переговорах дипломатов в Женеве сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны подтвердили приверженность России и Турции суверенитету и территориальной целостности Сирии. На повестку также были вынесены вопросы о возвращении беженцев и восстановление страны.

Обсудили Вершинин и Онал и формирование конституционного комитета в Женеве, а также дальнейшее взаимодействие стран-гарантов астанинского формата со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном для скорейшего запуска этой структуры.