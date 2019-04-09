Суданцы третий день ждут ответа на вопрос о том, кто пытался сорвать мирный митинг в Хартуме

Второй день мирного митинга в столице Судана в воскресенье, 7 апреля, начался с очередной провокации. Подкравшиеся к территории Генерального штаба военных сил полицейские начали расстреливать митингующих слезоточивым газом.

Ложь и провокации

После этого вторая половина дня прошла относительно мирно. По крайней мере, у здания Генштаба. А вот в самом городе и в соцсетях продолжались провокации. На улицы Хартума по-прежнему выходили молодые люди с палками и замотанными тряпками лицами, которые жгли покрышки, ломали ограждения и тротуары, а когда приезжали силовики — кидались в них камнями. Когда под вечер мы вернулись к зданию Генштаба, нам рассказали, почему так происходит.

«Это плохие люди. Есть ребята, которые жгут покрышки, чтобы сообщить другим о митинге. Ты наверняка видел таких, они не скрывают лица, не преграждают дороги полностью и ничего не ломают. Просто они так привлекают внимание остальных жителей города и сообщают им про митинг, говорят, где собираются люди и что вообще происходит. А есть вот такие провокаторы, которые устраивают беспорядки. Они не правы, поступают очень плохо, из-за них начинают распространять новости, что у нас тут вместо мирного митинга — погромы», — объяснил Федеральному агентству новостей Сэфи.

Тому, что среди митингующих попадаются люди, владеющие русским, я уже не удивлялся. Сэфи был как раз из таких. Заслышав мою русскую речь, он сам обратился ко мне, чтобы пообщаться.

— Нам уже говорили, что этих людей выводит местная партия коммунистов.

— Да, это так. Они и раньше срывали нам мирные митинги, организовывая вот такие беспорядки. У них очень маленькая партия, которая не имеет никакой власти. Когда остальные партии Судана вступали в общий союз, коммунисты не вступили. Они не совещаются с другими партиями, они в соцсетях призывают молодежь к беспорядкам. И не только они, есть еще люди в соцсетях, которые распространяют ложь и призывы к беспорядкам, мы не знаем точно, кто именно за ними стоит, но подозреваем, что эти люди действуют в интересах США. Тебе уже говорили, что мы прогнали из Судана журналистов канала «Арабия»?

— Говорили.

— Это американский канал, которой очень много лгал о нашей стране, о том, что тут происходит. И в соцсетях кто-то вместе с местной партией коммунистов продолжает распространять ложь. Это плохо.

«Надеемся, что Россия поддержит народ»

А в Интернете тем временем разлетелась новость о том, что столица Судана осталась без электричества. Кто и зачем начал распространение этой лжи — неизвестно. Почему лжи? Да потому, что мы находимся в Хартуме, с утра были на митинге, электричество было. Днем были в районе Сук аль-Араби, там тоже электричество было. Вечером перед Генштабом зажгли уличное освещение. Через территорию расположенного рядом аэропорта можно было разглядеть границу с районом Омдурман, там тоже горели уличные фонари и был свет в домах, горели вывески магазинов и кафе. Когда ехали домой — по дороге тоже видели, что электричество в домах есть. И даже поздней ночью город не погрузился во тьму. В новостях — блэкаут, на деле — все наоборот.

«Россия и Судан давно поддерживают дружеские отношения, еще со времен СССР. Наши студенты ездили и продолжают ездить к вам на учебу. В трудные времена вы давали нам оружие. И мне хочется верить, что и сейчас Россия продолжит эту дружбу, услышит нас, мирных жителей Судана, поддержит народ, а не коррупционеров, погрузивших нашу страну в нищету», — поделился с нами мыслями Татик.

Татик, Иса, Абу и Камал — четыре выпускника хартумского медицинского университета. Вчерашние студенты сегодня оказались хоть и с «корочками», но не у дел.

«В больницах маленькие зарплаты, старое, неработающее оборудование, лекарств не хватает, потому что производства все позакрывались. Куда нам еще идти? Только сюда, на митинг. И так во многих сферах. Посмотри сколько строек брошенных в городе, потому что денег нет, рабочие уходят голодными. У нас плодородная земля, но мы практически ничего не выращиваем на экспорт, потому что нет денег. У нас есть полезные ископаемые, золото, алмазы, но мы их не добываем. Почему так? Власть только болтает, кормит нас обещаниями, но на деле все становится только хуже. Башир и его друзья олигархи должны уйти, пусть люди сами выберут себе достойную власть», — высказались о наболевшем ребята.

Этим же вечером военные выгнали с территории Генштаба несколько бронированных джипов и грузовиков. На технику забрались митингующие и сами военные, кто-то переоделся в гражданское, а кто-то остался в форме и сидел на «броне» вместе с простыми суданцами. Техника несколько раз прокатилась по дороге от Генштаба до ближайшего перекрестка и обратно, митингующие и солдаты вместе скандировали лозунги, поливали друг друга водой. «Армия с народом!», радовались митингующие.

«Они мирно митингуют, многие из нас их поддерживают, мы продолжим охранять мирных жителей Судана от нападений и провокаций. Этим небольшим парадом мы хотим показать им, что мы с ними», — сообщил нам один из солдат.

Этот маленький парад стал настоящим праздником для всей столицы. До глубокой ночи люди на улицах скандировали лозунги, сигналили, обнимались и радовались. Увы, утро понедельника встретило их не очень радостно.

Кровавая ночь и перестрелка с утра.

Новая неделя для митингующих началась неприятно. Ночью, тех мирных митингующих, что остались ночевать возле Генштаба, снова атаковали. То ли полиция, то ли «безопасники», люди даже не поняли. В них, спящих, сначала полетели снаряды со слезоточивым газом, а следом раздалось несколько автоматных очередей. К счастью, подобраться близко ночные провокаторы не смогли и стреляли издалека. К несчастью, людей было много, часть пуль нашла своих жертв. Один убит, еще трое ранены.

В десятом часу утра к митингующим снова подкрались с оружием. На этот раз люди заметили, что это были сотрудники министерства безопасности. В людей полетели снаряды с газом, охранявшие митингующих солдаты не выдержали такой настойчивой наглости, кто-то пустил очередь из автомата в сторону нападавших, завязалась перестрелка.

«Минут пять-десять все длилось, армия сумела оттеснить нападавших, выставила новый кордон. Увы, но одного солдата убили. Он погиб, защищая нас, мирных людей», — рассказали нам очевидцы утренней перестрелки.

«Они как хищные звери, кружат вокруг, выжидают момент, подкрадываются. Армия выставляет кордоны, митингующие тоже перекрывают дороги кирпичами, небольшими бетонными блоками и мусором, чтобы полиция и «безопасники» не могли с ходу проехать. Свои машины мы пропускаем, ребята быстро убирают несколько блоков, машина проезжает, блоки ставят на место. Нам везут продукты, воду, приезжают скорые и военные, им дорога открыта, а вот полицию и «безопасников» мы не желаем здесь видеть. Мы пришли сюда, чтобы мирно выражать свою позицию, мы ничего не ломаем, не жжем, за что они так с нами?» — вопрошают митингующие.

И их вопросы вполне справедливы. Впрочем, после утренней перестрелки возле Генштаба снова стало спокойно. Спокойно для мирного митинга. Люди сделали навесы, чтобы прятаться от солнца в тени, люди продолжали нести из дома продукты и воду, продолжали собираться в группы по 50-300 человек, вставать напротив ворот Генштаба и скандировать лозунги. Стоя практически лицом к лицу к солдатам. А солдаты… улыбались. Некоторые даже скандировали лозунги вместе с митингующими.

Военные открыто ходили среди митингующих, выносили им с территории Генштаба бочки и бутыли с водой, под веселое улюлюканье толпы катались вдоль Генштаба на своих джипах, показывая, что готовы отбить митингующих от любых провокаторов. Однако удар пришелся оттуда, откуда его ждали меньше всего.

«Военный переворот!»

В российском сегменте мессенджера «Telegram» начали распространять новость о том, что на пресс-конференции в Генштабе принято решение о свержении нынешнего правительства и приходу к власти военных. Мы как раз сидели и общались с мирно митингующими суданцами в тени навеса прямо напротив Генштаба.

Через приложение перевел новость на арабский. Показал ребятам, они сильно удивились.

«В Генштабе нет никаких пресс-конференций. Конференции проходят в президентском дворце, который недавно горел. Но сегодня даже там нет никаких пресс-конференций. Откуда у тебя эта новость?» — задаются они вопросом.

Я объяснил.

«Это ложная информация. Подумай сам, если бы это было правдой, мы бы тут уже вовсю это отмечали!» — резюмировал Марк (на самом деле у него сложное арабское имя, которое я так и не смог выговорить, так что парень улыбнулся и попросил меня называть его Марк), один из ребят.

Однако минут через 40 среди митингующих появился мужчина с громкоговорителем. Он перемещался от одной группы людей к другой и сообщал: «Армия готова взять власть в свои руки, ждите, они в ближайшее время выйдут и объявят об этом!».

Митингующие воодушевлялись, начинали танцевать, обниматься, скандировать лозунги и петь песни. Но время шло, никакого официального объявления военные делать не спешили. Митингующие спрашивали солдат, те удивлялись, отвечая, что не знают ничего о таком решении. Стемнело. Митингующие продолжали мирно проводить время у Генштаба, готовились к хорошим новостям, готовились отмечать «всю ночь, до восхода солнца», но заявления так и не было.

За этот день у нас появилось там много хороших знакомых. Они узнали, что я российский журналист. Знали, о чем я пишу. Люди, с которыми мы с переводчиком общались, жали нам руки, и уходили, чтобы вернуться со своими друзьями.

«Вот, смотри, это тот самый российский журналист, и с ним переводчик!», — радостно говорили они и знакомили нас.

Нас благодарили, нам желали удачи, просили быть внимательнее, потому что могут найтись провокаторы, которым не понравится то, что мы пишем правду. Нам предлагали ночлег, делились едой и водой. Поэтому и на мою просьбу сообщить нам, если что-то случится, согласилось сразу несколько ребят. Мы обменялись номерами, митингующие остались у Генштаба, мы поехали домой.

И уже практически у самого дома узнали от хартумцев новость. Министр обороны Ауд Мухаммад Ахмад бен Ауф сделал срочное заявление, что армия не собирается свергать законную власть. Также он сообщил, что армия не допустит беспорядков и будет защищать мирно митингующих суданцев. Информацию о том, что армия хочет сместить власть, министр обороны назвал ложью и попыткой спровоцировать людей на беспорядки.

Стоит отметить, что армия изначально заняла такую позицию, еще в первый же день этого масштабного мирного митинга. Но кому-то так и хочется, чтобы в Судане были беспорядки, чтобы другие страны думали, будто тут военный переворот и вообще… пора вмешаться и принести свою «демократию» с поисками «опасного ядерного оружия», а по сути, выкачиванием нефти и других ресурсов из страны, которой нужна настоящая помощь. Ох, не зря суданцы выгнали из страны журналистов «Арабии», чувствуют, откуда «ветер» дует.

Итак, если коротко о случившемся. Вечером 7 апреля полицейские атаковали блокпост митингующих недалеко от Генштаба, несколько человек были жестоко избиты дубинками.

Утром 8 апреля полицейские снова предприняли попытку атаковать этот же блокпост. На этот раз митингующим удалось отбить у полицейских грузовик для перевозки задержанных. Машину прикатили к Генштабу и использовали в качестве мусорки.

На утро 8 апреля трое мирных митингующих были убиты на территории вокруг Генштаба, еще двое мирных жителей погибло от стычек с полицией в Омдурмане. После утренней перестрелки число погибших солдат за три дня митингов — двое. Около сорока человек было ранено.

Требования митингующих остаются неизменны: полный уход от власти нынешнего правительства и президента, назначение временного правительства сроком на один год и последующие свободные выборы.