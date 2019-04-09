Эксперты объяснили, зачем США создают из РФ «врага» для НАТО

Москва, 9 апреля. Великобритания не готова к возможному военному противостоянию с Россией, считают американские аналитики. Американская сторона рекомендует Лондону наращивать группировку F-35, при этом российские военные эксперты напомнили, что истребители заработали репутацию ненадежной машины.

Аналитики американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришли к выводу, что Британия не готова к возможному конфликту с Россией. По их мнению, ослабление ВС королевства — следствие уменьшения оборонных расходов.

Специалисты Центра также считают, что Британия теряет прежнее превосходно из-за того, что в отличие от других стран не так активно занимается разработкой новейших видов вооружений. В связи с этим американцы советуют Лондону инвестировать в технологии, которые помогут им противостоять системам «ограничения и воспрещения доступа и маневра» (A2/AD — anti-access and area denial). В частности, эксперты предложили разрабатывать гиперзвуковое оружие и более активно использовать беспилотники и американские истребители F-35.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук политолога Сергея Судакова, США пытаются заявить об «угрозах» со стороны России, чтобы навязать другим странам свое оружие. Американцы позиционируют свои истребители как надежное средство ликвидации российских видов вооружений, однако, отметил политолог, таким образом Вашингтон вводит своих партнеров в заблуждение, поскольку у них нет образцов российской техники, чтобы провести испытания, а, следовательно, делать такие «громкие» заявления.

«США формируют образ врага в лице РФ у государств — членов НАТО. А чтобы бороться с Россией, нужна надежная техника. Если Великобритания не откажется от истребителей, то ее примеру последуют и другие члены альянса, — отметил политолог в интервью RT. — И так шаг за шагом они будут поднимать американскую экономику».

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что британская сторона вложила «крупную сумму» в проект F-35, за что ей было обещано несколько истребителей. Однако позже цена на самолеты возросла, и Лондон задумался о целесообразности принятого решения, вспомнив также о недостатках истребителей, отметил эксперт.

«В Великобритании засомневались, стоит ли покупать F-35. А теперь США фактически пытаются выкрутить британцам руки», — добавил Леонков.

Аналитики уверяют, что Россия и Китай якобы готовятся к войне, в то время как страны Запада наращивают свой военный потенциал «исключительно для борьбы с терроризмом». При этом Россия неоднократно подчеркивала, что растущая военная мощь страны носит оборонительный характер и не угрожает другим государствам.