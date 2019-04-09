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Порошенко заявил о наличии у Киева ракет радиусом поражения более 1000 км

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Порошенко заявил о наличии у Киева ракет радиусом поражения более 1000 км

Киев, 9 апреля. Глава Украины Петр Порошенко сообщил, что у Киева есть крылатые ракеты с радиусом поражения более 1000 километров. Об этом он заявил в эфире телевизионного канала ICTV.

По его словам, у Украины появилась ракета, которая была благополучно протестирована.

«Она (ракета) способна стрелять более чем на 1000 километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов… И это все создано украинскими специалистами», — похвастался он.

Порошенко обратил внимание на то, что украинские военнослужащие в настоящее время проходят обучение, чтобы потом они могли применять это оружие.

Действующий глава государства Порошенко ранее сообщал, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшем будущем начнутся поставки комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей «Нептун». Как рассказывал советник Порошенко по вопросам обороны Юрий Бирюков, новый ракетный комплекс «Нептун» сможет преодолевать расстояние в 300 километров и поражать цели в Севастопольской бухте.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что РФ не надо пугать таким залихватскими заявлениями, поскольку ее оборонный потенциал существенно превосходит украинский. Специалист также обратил внимание на то, что украинское оружие — немного переделанная ракета российского производства.

Автор: Сергей Петров
Источник: ICTV
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