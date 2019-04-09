Регулятор для защиты от угроз в Интернете предложили создать в Британии

Лондон, 9 апреля. Регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз предложили создать в Великобритании, новый орган будет контролировать распространение информации в социальных сетях, поисковых системах и хостингах для обмена файлами.

С соответствующей инициативой выступило министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании. Ведомство предложило создать независимый регулятор, который возьмет под контроль распространение «вредного контента» в Интернете. Орган наделят правом блокировать доступ к сайтам, а также налагать штрафы на руководителей компаний.

Британские власти также предложили разработать определенную структуру, направленную на оказание помощи организациям по внедрению функции безопасности в их новые продукты. Проект закона предусматривает создание стратегии обучения пользователей тому, как можно распознать и бороться со «злонамеренным поведением» в Интернете.

Стоит отметить, что в России уже начали вести борьбу с распространением «вредного контента» в Сети, а также уделили внимание устойчивости российской части Интернета. Так, в феврале Государственная дума приняла законопроект о суверенном Рунете. Документ предусматривает автономную работу Рунета и обеспечение его стабильной работы в случае отключения от глобальной сети.

Необходимость в таком законе авторы инициативы объяснили стремлением защититься от внешних угроз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что проект никоим образом не связан с изоляцией России, он направлен на защиту страны от противоправных действий.

Как отмечала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, такие меры помогут сохранить национальную безопасность в случае, если «что-то случится с глобальной Сетью».