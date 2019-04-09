Госдума повысила штрафы за загрязнение водоемов

Госдума приняла закон об увеличении материального наказания за несоблюдение правил использования и охраны водных объектов. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях были инициированы Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

Согласно документу, максимальные штрафы за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, увеличиваются до 30 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц. Документом также ужесточается наказание за незаконную добычу песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых на водных объектах. Суммы штрафов для должностных лиц устанавливаются в пределах 30–40 тысяч рублей, юридических — 100–120 тысяч рублей.

Подобные санкции и к тем и к другим будут применяться и за осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от древесины и наносов.

Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение, теперь будет наказываться штрафами для должностных лиц до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Аналогичные суммы законом предусмотрены и за загрязнение отходами производства и вредными веществами ледников или водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым, местам туризма, спорта и массового отдыха.

Повышаются штрафы и за нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых на водных объектах, осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов. Их максимальная сумма для должностных лиц составит 40 тысяч рублей, юридических — 120 тысяч рублей. Кроме того, в таких же пределах увеличивается материальное наказание за нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств.

Особую значимость принятия такого закона в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ранее подчеркнул депутат Сергей Вострецов.