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Библиотекари из Дамаска устроили митинг против решения США по Голанским высотам

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Библиотекари из Дамаска устроили митинг против решения США по Голанским высотам

Дамаск, 10 апреля. В ряде сирийских провинций продолжаются акции протеста, участники которых осуждают декларацию президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанами. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в сирийской республике.

Сотрудники библиотеки имени Асада в Дамаске устроили акцию протеста перед ее зданием, осудив несправедливую декларацию американского президента. В частности, по словам людей, она является незаконной и ровным счетом ничего не значит для сирийского народа.

Библиотекари из Дамаска устроили митинг против решения США по Голанским высотам

Библиотекари из Дамаска устроили митинг против решения США по Голанским высотам

Участники митинга подчеркнули, что оккупированные Голаны являются исконно арабскими, независимо от попыток американской администрации и сионистского лобби навязать свою волю и вмешаться во внутренние дела другой страны.

В нашем распоряжении появилось видео с митинга в Дамаске:

Выступающие на площади перед библиотекой имени Асада подчеркнули, что решение Трампа является незаконным и агрессивным, ведь Вашингтон посягает на права сирийского народа и национальный суверенитет Сирии.

Напомним, что в конце марта президент Соединенных Штатов Америки подписал декларацию о признании спорной территории Голанских высот частью Израиля. Это произошло на встрече Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньамина Нетаньяху в Белом доме. Действия Вашингтона противоречат ряду международных резолюций, в том числе резолюций Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности.

Голанские высоты, которые были захвачены Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны, это уникальная территория — не только в плане стратегического положения, но и в отношении природных ресурсов, которые уже много лет добываются в этом районе. В Голанах хорошо развито сельское хозяйство, а также виноделие. Голаны обеспечивают до трети всей питьевой воды, потребляемой на территории Израиля. Кроме того, Голанские высоты очень важны из-за своего рельефа — почти половина территории Израиля может быть атакована с них, в случае если там появятся враждебные силы.

Ранее сообщалось, что коммунистическая партия Сирии провела в Хасаке митинг против решения США по Голанам.

Автор: Мохамад Жарбуа
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