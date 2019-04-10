Библиотекари из Дамаска устроили митинг против решения США по Голанским высотам

Дамаск, 10 апреля. В ряде сирийских провинций продолжаются акции протеста, участники которых осуждают декларацию президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанами. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в сирийской республике.

Сотрудники библиотеки имени Асада в Дамаске устроили акцию протеста перед ее зданием, осудив несправедливую декларацию американского президента. В частности, по словам людей, она является незаконной и ровным счетом ничего не значит для сирийского народа.

Участники митинга подчеркнули, что оккупированные Голаны являются исконно арабскими, независимо от попыток американской администрации и сионистского лобби навязать свою волю и вмешаться во внутренние дела другой страны.

В нашем распоряжении появилось видео с митинга в Дамаске:

Выступающие на площади перед библиотекой имени Асада подчеркнули, что решение Трампа является незаконным и агрессивным, ведь Вашингтон посягает на права сирийского народа и национальный суверенитет Сирии.

Напомним, что в конце марта президент Соединенных Штатов Америки подписал декларацию о признании спорной территории Голанских высот частью Израиля. Это произошло на встрече Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньамина Нетаньяху в Белом доме. Действия Вашингтона противоречат ряду международных резолюций, в том числе резолюций Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности.

Голанские высоты, которые были захвачены Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны, это уникальная территория — не только в плане стратегического положения, но и в отношении природных ресурсов, которые уже много лет добываются в этом районе. В Голанах хорошо развито сельское хозяйство, а также виноделие. Голаны обеспечивают до трети всей питьевой воды, потребляемой на территории Израиля. Кроме того, Голанские высоты очень важны из-за своего рельефа — почти половина территории Израиля может быть атакована с них, в случае если там появятся враждебные силы.

Ранее сообщалось, что коммунистическая партия Сирии провела в Хасаке митинг против решения США по Голанам.