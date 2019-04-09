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СП оценила усилия регионов по сохранению объектов культурного наследия

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СП оценила усилия регионов по сохранению объектов культурного наследия

Москва, 9 апреля. Счетная палата РФ уличила ряд российских регионов в плохом контроле за сохранностью объектов культурного наследия федерального значения. В СП напомнили, что ежегодно субъекты должны проверять сохранность не менее 20% имеющихся объектов культурного наследия.

«В проверяемый период 26 регионов систематически (три года подряд) не достигали этого значения», — цитирует сообщение Счетной палаты ТАСС.

В ведомстве напомнили, что за данное нарушение Минкультуры может внести на рассмотрение президента предложение об отстранении от должности губернатора.

«Следует отметить, что указанная мера ответственности «несоразмерна» нарушению», — подчеркнули в СП.

В палате предложили изменить оценку эффективности по сохранению объектов культурного наследия и сформулировать «адекватные меры ответственности». Проблемы по вопросам культурного наследия были отмечены в Ивановской области и Серпухове.

Ранее выделить средства для сохранения исторического наследия в ходе послания Федеральному собранию поручил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что на эту цель должны быть направлены финансы в том числе из фонда президентских грантов.

Автор: Василий Котов
Источник: ТАСС
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