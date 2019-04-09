Евродепутаты заявили о трудных временах в аграрном секторе ЕС из-за российского эмбарго

Варшава, 9 апреля. Глава комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски и другие европейские депутаты от Польши — Анджей Гржиб, Ярослав Калиновский и Кржистоф Гетман — раскритиковали Еврокомиссию по причине недостаточной поддержки аграрного сектора Европейского союза, который затронуло российское эмбарго.

Как отметили европейские депутаты, от российского эмбарго сильно пострадали садоводческий сектор и мясо-молочная сфера в восточных странах-членах ЕС, в частности, в Польше, балтийских государствах и Финляндии.

«Мы продолжаем фиксировать нестабильность и систематическое падение дохода сельскохозяйственного сектора, в частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм», — подчеркнули члены ЕП.

Невзирая на действия, предпринятые ЕП для борьбы с кризисом в указанной сфере, «рынки этих стран по-прежнему переживают трудные времена», говорится в опубликованном на сайте ЕП документе.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян отметил, что «сегодня голос аграрных кругов Европы с упоминанием России звучит очень громко».

Эксперт объяснил, что российский рынок является «идеальным направлением» для европейского сельскохозяйственного экспорта, передает RT.

Ранее в Киеве заявили, что введение Москвой запрета на импорт ряда украинских товаров будет иметь «минимальное влияние». По информации министерства аграрной политики Украины, где оценили ущерб от российского эмбарго, уменьшение доли экспорта товаров в Россию началось еще семь лет назад.