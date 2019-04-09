Путин заявил о значении форума ВШЭ для развития экономики России

Москва,9 апреля. Международная конференция по проблемам развития экономики и общества​​​ уже в двадцатый раз начала свою работу в Высшей школе экономики в Москве. Участников форума приветствовал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме глава государства выразил уверенность, что в ходе конференции будут найдены новые подходы к решению проблем экономики и совершенствованию государственного управления и городского хозяйства.

«Ее результаты будут содействовать эффективному экспертному сопровождению государственных проектов и программ», — подчеркнул президент.

Напомним, 3 апреля РИАМО сообщило о подписании соглашения между правительством Московской области и НАИ «Высшая школа экономики» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут обмениваться опытом по вопросам совершенствования законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.