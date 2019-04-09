Секс-игрушки и плантацию конопли нашли у активиста «Открытой России»

Краснодар, 9 апреля. При обыске у активиста краснодарского отделения британской «Открытой России» Леонида Запрудина была обнаружена плантация конопли, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В отношении участников «Открытой России», которой руководит из Великобритании беглый олигарх Михаил Ходорковский, продолжаются следственные действия в рамках уголовного дела по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Однако активисты рискуют попасть и под другие статьи уголовного кодекса.

В квартире Запрудина — правой руки координатора краснодарского отделения Яны Антоновой — была обнаружена мини-плантация конопли. Однако, как оказалось, это был не единственный сюрприз, который ждал следователей в полном бардаке (помещение находилось к крайне запущенном состоянии — типичное явление для активистов «Открытой России»). Оперативники сделали снимки целой коллекции секс-игрушек самых разных форм и размеров. Комментариев владельца квартиры на этот счет нет.

По мнению правоохранителей, Запрудин и его жена Ольга, которая также состоит в «Открытой России», во время обыска были под кайфом. Их отвезли на освидетельствование на предмет употребления наркотиков. Активист анализ сдал, его жена отказалась. В отношении Запрудиной составлен протокол по статье о потреблении наркотических или психотропных веществ.

Проведение следственных действий на данный момент продолжается.

Напомним, деятельность «Открытой России» признана нежелательной. Минюст РФ 27 апреля 2017 года внес организацию в соответствующий список.

Ранее ФАН сообщало об обыске в квартире координатора краснодарского отделения «Открытой России» Яны Антоновой.