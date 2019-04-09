В Красноярске сгорел цех стеклотары площадью 1 тыс. кв. метров

Красноярск, 9 апреля. В Красноярске сгорел цех площадью в тысячу квадратных метров, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пожар начался в 2.36 по местному времени (в Москве в это время было 22.36), на улице Энергетиков, 73.

В сгоревшем помещении, как уточнили в региональном МЧС, собирали и упаковывали стеклотару. К 8.02 по местному времени (в 04.02 по московскому времени) пожар потушили. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее четыре человека, в том числе ребенок, заживо сгорели при пожаре в Красноярске. Строение было полностью охвачено огнем на момент прибытия пожарных, из-за чего конструкция обрушилась. Пожар на общей площади в 40 квадратных метров был ликвидирован через 35 минут. На месте ЧП были обнаружены тела четырех человек.

Страшная трагедия произошла в садовом обществе «Родничок» города Красноярска.