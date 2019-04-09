Первая ассоциация в области биобанкинга создана в России

Москва, 9 апреля. Работа первой Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБио) стартовала в России, заявил вице-президент ассоциации Сергей Анисимов.

Ассоциация была создана при поддержке Минздрава РФ. Работа объединения будет способствовать достижению одной из задач ведомства — созданию в стране полноценной сети биобанков, депозитариев и коллекций биоматериалов к 2020 году.

Участниками ассоциации стали Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью, Сколковский институт науки и технологий, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, Медико-генетический научный центр и другие.

Объединение поможет его участникам наладить сотрудничество между собой. Перед ними будет стоять задача введения единых стандартов и методических подходов, принятых во всем мире. Деятельность ассоциации будет способствовать созданию новых лекарственных препаратов и диагностических тестов.

«Создание сети биобанков поможет эффективно вести поиск новых терапевтических и диагностических методов, идентифицировать биомаркеры, определяющие эффективность и безопасность некоторых методов лечения, — констатировал Анисимов. — Это особенно актуально в связи с развитием и широким внедрением персонализированной медицины».

Ранее в министерстве здравоохранения России рассказали, от каких пагубных привычек необходимо отказаться и как составить здоровый рацион, который позитивно отразится на здоровье и увеличит продолжительность жизни.