Спутники из США, Германии и Франции запустят с «Восточного» в 2019 году

Москва, 9 апреля. Малые космические аппараты Соединенных Штатов, Германии, Франции, Финляндии и еще нескольких стран запустят с космодрома «Восточный» на ракете «Союз» в 2019 году, сообщил генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов.

По его словам, малые космические аппараты будут запущены в рамках миссии «Метеор-М» №2-2.

«В 2019 году… будут запущены более 40 малых космических аппаратов из США, Финляндии, Германии, Франции и других стран», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запуск «Метеора-М» №2-2 намечался на конец прошлого года, однако был перенесен на весну-лето 2019 года из-за неготовности космического аппарата.

Позже стало известно, что метеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 планируют запустить ракетой-носителем «Союз-2.1б» 27 июня. Вместе с ним на орбиту хотят вывести более 40 малых спутников по контрактам компаний Главкосмос и Главкосмос пусковые услуги.

На прошлой неделе ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя британскими спутниками O3b успешно стартовала с космодрома «Куру». Изначально запуск был запланирован на 19.30 по московскому времени, но из-за дополнительных проверок наземного оборудования его отложили на 33 минуты.