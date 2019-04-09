Роскосмос принял меры для устранения нарушений после проверки Генпрокуратуры

Москва, 9 апреля. Отечественная государственная корпорация Роскосмос в курсе итогов проверки, проводимой Генеральной прокуратурой, на предприятиях отрасли приняты меры для наведения порядка. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка», — следует из сообщения.

В корпорации уточнили, что по ряду выявленных нарушений генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Роскосмосе также заверили, что наведение порядка и устранение нарушений будут продолжены.

Напомним, ранее сообщалось, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были украдены свыше 1,6 миллиарда рублей, выделенных на усовершенствование производственной базы и формирование новейших перспективных разработок вооружения. О результатах проверки говорилось в докладе главы Генеральной прокуратуры России Юрия Чайки.

Ранее в Роскосмосе отреагировали на слова председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о «масштабных финансовых нарушениях» отечественной корпорации. В пресс-службе Роскосмоса указали, что на сегодняшний день госкорпорация тщательно изучает претензии СП и в случае финансовых нарушений предпримет соответствующие меры.