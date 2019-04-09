Росатом рассказал, как измерить эффект от проектов по развитию Севморпути

Москва, 9 апреля. Эффект от реализации проектов по развитию Северного морского пути нужно измерять «в новых рабочих местах», заявил заместитель генерального директора госкорпорации Росатом Вячеслав Рукша.

По его мнению, эффект от реализации проектов необходимо измерять не только с финансовой точки зрения, но и социально-экономической.

«Помимо миллионов тонн грузов и доходов от них, эффект от реализации проектов надо будет измерять и в новых рабочих местах. Это социальный вопрос», — подчеркнул Рукша в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что на «Ямале-СПГ» на площадке работали более 36 тысяч человек. При этом, уточнил Рукша, одно рабочее место в Арктике создает несколько десятков рабочих мест по всей России.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн. Глава государства обозначил, что это необходимо реализовать к 2024 году. В конце прошлого года был принят закон, согласно которому Росатом наделен функциями единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.