ГЛОНАСС получит новые навигационно-космические аппараты к 2020 году

Новосибирск, 9 апреля. В систему ГЛОНАСС до конца этого года будут внедрены навигационно-космические аппараты нового поколения, заявил заместитель гендиректора — заместитель генконструктора по развитию и инновациям АО «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» Юрий Вилков.

Вилков подчеркнул, что на данный момент организация разрабатывает новое поколение навигационно-космических аппаратов. Они должны быть внедрены в работу в конце этого года или в начале следующего.

«Это более совершенные аппараты, они потенциально заменят действующие и значительно поднимут характеристики, в частности, точность определения положения — основная характеристика системы, — пояснил Вилков. — Аппараты более совершенным по энергомассовым характеристикам».

Уточнить даты заместитель гендиректора не смог, объяснив, что она определяется исходя из срока службы уже действующей технологии. Он добавил, что ГЛОНАСС достаточно устойчива, поэтому запускаемые в ее рамках космические аппараты зачастую перерабатывают. В связи с этим срочной необходимости в их замене нет.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что орбитальная группировка системы ГЛОНАСС после 2021 года пополнится миниспутниками.