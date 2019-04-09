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ГЛОНАСС получит новые навигационно-космические аппараты к 2020 году

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ГЛОНАСС получит новые навигационно-космические аппараты к 2020 году

Новосибирск, 9 апреля. В систему ГЛОНАСС до конца этого года будут внедрены навигационно-космические аппараты нового поколения, заявил заместитель гендиректора — заместитель генконструктора по развитию и инновациям АО «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» Юрий Вилков.

Вилков подчеркнул, что на данный момент организация разрабатывает новое поколение навигационно-космических аппаратов. Они должны быть внедрены в работу в конце этого года или в начале следующего.

«Это более совершенные аппараты, они потенциально заменят действующие и значительно поднимут характеристики, в частности, точность определения положения — основная характеристика системы, — пояснил Вилков. — Аппараты более совершенным по энергомассовым характеристикам».

ГЛОНАСС получит новые навигационно-космические аппараты к 2020 году

Уточнить даты заместитель гендиректора не смог, объяснив, что она определяется исходя из срока службы уже действующей технологии. Он добавил, что ГЛОНАСС достаточно устойчива, поэтому запускаемые в ее рамках космические аппараты зачастую перерабатывают. В связи с этим срочной необходимости в их замене нет.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что орбитальная группировка системы ГЛОНАСС после 2021 года пополнится миниспутниками. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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