Военный эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Москва, 9 апреля. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса. Специалист указал на то, что военный блок продолжает наращивать активность в черноморском регионе.

Кнутов напомнил, что киевские власти стремятся привлечь иностранные военные корабли к провокациям в Керченском проливе.

Он выразил уверенность в том, что РФ «прибегнет к советской тактике», если НАТО и Киев совершат какую-либо провокацию возле российских берегов, сообщает «ПолитНавигатор».

По мнению Кнутова, американцы все чаще привлекают к миссиям в Черном море корабли Испании, Канады и Голландии. Скорее всего, предположил военный эксперт, именно их задействуют в провокациях в Керчи.

«Пройдет Су-27 рядом с таким самолетом-шпионом и своей спутной струей свалит его в штопор. После того, как самолет побывает в штопоре, летчик, я уверен, просто вернется на базу и прекратит свой разведывательный полет», — объяснил он.

По его словам, в Крыму расположены системы радиоэлектронной борьбы, которые и помогут «отогнать» иностранные военные корабли блока от берегов Крыма.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу России, опасно маневрировали, не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате все катера были задержаны, украинские моряки — арестованы. Москва назвала произошедшее очевидной провокацией.