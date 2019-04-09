Вашингтон, 9 апреля. Российские специалисты уделяют большое внимание развитию своих бронетанковых войск, в частности ведется разработка перспективных систем вооружения, которые смогут создать большое количество проблем западным оппонентам, пишут американские СМИ.

Издание The National Interest представило материал, посвященный бронетанковым войскам РФ. Автор статьи рассказал, что в числе перспективных вооружений — 152-миллиметровая пушка 2А83. Она предназначена для оснащения танка Т-14 «Армата». Кроме того, специалисты ведут разработку улучшенного 125-миллиметрового орудия 2А82. Последнее будут устанавливать на модернизированные версии танков Т-72 и Т-90.

The National Interest рассказал о российском снаряде, пробивающем лучшие танки США. Как уточнили журналисты, танковая пушка 2А82 может использовать все существующие 125-миллиметровые снаряды, а также инновационные боеприпасы как БПС «Вакуум-1», созданные на основе вольфрама, и «Вакуум-2» — на основе урана.

Издание пишет, что такие снаряды могут преодолевать расстояние два километра за секунду, выделяя 15 мегаджоулей энергии. Этой силы достаточно, чтобы пробивать броню в 900–1000 миллиметров. Американское издание пришло к выводу, что благодаря этим разработкам Россия получит танковый снаряд, который сможет пробивать броню основных западных танков.

Танковое превосходство России над НАТО уходит в корнями в прошлое и опирается на принципиальные различия в подходах при конструировании боевых машин в России и на Западе, считает журналист Глеб Зима.

По его словам, Россия уже имела превосходство над западными вооружениями, когда зарождавшаяся в начале прошлого века промышленность Советского Союза только пыталась организовать производство боевой техники и оружия для укрепления обороноспособности.

Автором были названы причины танкового превосходства России над НАТО. По словам эксперта, советские конструкторы уделяли большое внимание габаритам танков. Небольшие танки представляли очевидные плюсы: малозаметность на поле боя и трудности в прицеливании по менее габаритной цели, уменьшение размера машины несло значительную экономию материалов при ее постройке.

По словам Зимы, Т-34 «выиграл» Великую Отечественную войну благодаря тому, что знаменитый немецкий «Тигр» требовал значительно большего времени для производства, больше металла и денег.

Вторым моментом, определяющим танковое превосходство России, по мнению Зимы, является вооружение танков и применяемые боеприпасы. Он напомнил, что машины типа основного боевого танка США M1 Abrams или флагмана армии Германии Leopard 2 оснащены орудиями с высокими баллистическими характеристикам. Однако еще с середины 1970-х годов, как уточнил эксперт, российские танки получили огромное преимущество в огневой мощи, научившись стрелять управляемыми ракетными снарядами через штатный ствол 125-миллиметрового орудия. Дальность поражения цели отечественными танками возросла до пяти тысяч метров.

Западные разработчики подобными образцами свое вооружение оснащать не стали, в итоге для современных моделей танкового оружия дальность поражения осталась в пределах трех тысяч метров.