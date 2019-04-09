Эксперт объяснил, почему новый закон о Brexit загоняет страну в тупик

Лондон загоняет себя в тупик и усложняет процесс выхода из Евросоюза, подчеркнул политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя принятие в стране закона, предотвращающего «жесткий» Brexit. Накануне законопроект, который обязывает правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, получил королевскую санкцию и был принят. Об этом сообщила палата общин британского парламента.

«Получив одобрение обеих палат парламента, законопроект получил королевскую санкцию. Предложение правительства в соответствии с законом — относительно продления срока выхода Великобритании из ЕС — будет обсуждаться в парламенте завтра», — говорится в сообщении палаты общин в Twitter.

Документ подготовила группа депутатов нижней палаты парламента от различных партий во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином. По их мнению, данная инициатива «позволит в последнюю минуту избежать катастрофы выхода из ЕС без соглашения».

Примечательно, что право определить срок необходимой отсрочки предоставляется премьеру Терезе Мэй. К слову, она неоднократно подчеркивала, что будет просить Брюссель перенести дедлайн Brexit с 12 апреля на более поздний срок.

Политолог Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему данный закон не облегчает ситуацию для Лондона, а наоборот — затрудняет долгожданный разрыв с Европейским союзом.

«Совершенно неадекватный закон, который странным образом меняет ситуацию в Лондоне. Дело в том, что эта инициатива не может поменять позицию Евросоюза, документ предполагает, что Британия меняет свои взгляды, а Брюссель — нет, но это абсурд. Brexit, в первую очередь, зависит от самого Европейского союза. Мне кажется, принимать такие законы абсолютно бессмысленно, и британские законодатели только себя подставляют», — отметил эксперт.

По словам собеседника ФАН, у Британии на данный момент имеется три варианта развития событий относительно Brexit, однако все затрудняется из-за того, что депутаты до сих пор не смогли договориться и выбрать наиболее приемлемый сценарий.

«Выйти без соглашения (как подчеркивает закон), вообще не выходить (однако есть референдум, предполагающий, что вопрос закрыт), и просить какую-либо безвременную отсрочку и участвовать в выборах в ЕП, но в этом случае Лондон в течение 4 лет не сможет выйти из ЕС. Конечно, можно проголосовать за соглашение, представленное Мэй, но парламент уже трижды отказывался его одобрять, вряд ли в четвертый раз они решат поддержать проект», — пояснил Брутер.

По мнению эксперта, принимая такие законы, Британия загонят себя в тупик, из которого хорошего выхода нет.

«Очевидно, что Мэй будет просить очередную отсрочку, однако не сможет объяснить, почему. Она должна взять на себя ответственность и сказать четко, что она собирается делать — она не может ставить на голосование в четвертый и пятый раз один и тот же вопрос и получать предсказуемый ответ», — резюмировал политолог.

Накануне сообщалось, что посол РФ в Лондоне опроверг обвинения о вмешательстве в референдум по Brexit. Александр Яковенко прокомментировал заявления, что Москва якобы вмешивалась в 2016 году в кампанию перед референдумом о членстве Соединенного Королевства в ЕС или в избирательную кампанию в США.