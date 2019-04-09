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Россия

ГП РФ оценила ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году

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ГП РФ оценила ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году

Москва, 9 апреля. Генпрокуратура РФ оценила ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году в 171,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в докладе главы ведомства Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ. Документ был представлен в Совет Федерации.

Как уточняется в докладе, по итогам минувшего года был зафиксирован рост числа преступлений, совершенных с помощью банковских карт и электронных кошельков. Генпрокуратура отметила существенное увеличение размера причиненного ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности. По данным ведомства, данный показатель стал выше на 75,2% и составил 396,7 миллиарда рублей.

«Это обусловлено значительным увеличением суммы выявленного ущерба по преступлениям в кредитно-финансовой сфере с 63,7 миллиарда рублей в 2017 году до 171,4 миллиарда рублей в 2018 году», — говорится в докладе.

Ранее стало известно, что в 2018 году Генпрокуратура РФ предотвратила незаконный вывод из страны более трех миллиардов долларов. При этом всего за минувший год ведомство выявило свыше 13 тысяч нарушений  законодательства о валютном контроле.

Автор: Василий Котов
Источник: Генпрокуратура РФ
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