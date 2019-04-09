В Госдуме назвали рэкетом возможные санкции США против Египта из-за Су-35

Соединенные Штаты Америки, запрещая другим странам, в том числе Египту, покупать российские истребители Су-35, занимаются откровенным рэкетом. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Покупка российских самолетов

Египет и другие страны, которые собираются покупать российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил представитель администрации Белого дома в ходе брифинга. Таким образом он ответил на вопрос о возможности введения ограничительных мер против Египта, который планирует приобрести партию российских истребителей Су-35.

«У нас нет большой гибкости в рамках закона CAATSA. Страны, которые делают такие заказы, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия. — Прим. ФАН)», — заявил неназванный американский чиновник.

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35. Речь идет о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на два миллиарда долларов.

Шантаж

Виталий Милонов отметил, что Соединенные Штаты сегодня ведут себя гораздо честнее, чем ранее. Они больше не скрывают своих истинных агрессивных намерений.

«Это элемент политического и экономического давления на те страны, которые не желают покупать вооружение у США. Это откровенный рэкет. Мол, либо покупаешь у нас, либо у тебя будут проблемы. Это поведение глобального мирового «гопника». Оно присуще Соединенным Штатам. Это все будет продолжаться до тех пор, пока страны не объединятся против этой угрозы. Если большинство государств выступит против, то американский пузырь просто лопнет. Если страны объединятся, поймут, что могут противостоять американской политике, возможности для давления США просто исчезнут», — пояснил Виталий Милонов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что приобретение у России противовоздушных систем С-400 обусловлено тем, что Москва предложила более выгодные условия, чем американский производитель ЗРК Patriot.