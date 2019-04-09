ГП РФ предотвратила вывод из страны более трех миллиардов долларов

Москва, 9 апреля. Генеральная прокуратура РФ в 2018 году предотвратила незаконный вывод из страны более трех миллиардов долларов, говорится в докладе главы ведомства Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России.

«Предотвращен вывод трех миллиардов долларов США (195 миллиардов рублей)», — уточняется в документе.

В докладе поясняется, что всего за прошлый год было выявлено более 13 тысяч нарушений законодательства о валютном контроле. Из них свыше 5,9 тысячи — незаконный вывод капиталов из РФ.

Доследственные мероприятия по фактам уклонения от обязанностей по возвращению в РФ капиталов из-за рубежа были начаты в отношении трех участников внешнеэкономической деятельности.

Ранее Генпрокуратура РФ подвела итоги проверки в ФСБ. По данным ведомства, за 2018 год число выявленных коррумпированных сотрудников службы увеличилось в два раза.