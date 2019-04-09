Защита экс-главы Сахалинской области намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции

Москва, 9 апреля. Защита бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина собирается подать в кассационную инстанцию жалобу на вердикт суда по делу о коррупции, сообщила адвокат бывшего чиновника Ольга Артюхова.

Ранее суд Сахалинской области, рассмотрев жалобы Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего руководителя региона к 13 годам лишения свободы.

«Ни на какое правосудие мы не рассчитывали, все наши доводы были проигнорированы. Обжаловать будем в кассационную инстанцию», — заявила защита Хорошавина.

Напомним, в феврале прошлого года суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии. Кроме того, бывший губернатор Сахалинской области должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.