Генпрокуратура РФ объяснила запрет на замену украинских двигателей у Бе-200

Москва, 9 апреля. Генеральная прокуратура РФ запретила заменить украинские двигатели у российского самолета-амфибии Бе-200 на моторы с деталями производства стран НАТО, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Чайка предоставил в Совет Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка в России в прошлом году. В документе отмечается, что Минпромторгу было запрещено заменить украинские двигатели у Бе-200. В Генпрокуратуре объяснили это решение ненадежностью поставщиков комплектующих для новых двигателей.

Уточняется, что украинские двигатели должны были быть заменены на моторы, в сборке которых есть детали производства стран, входящих в Североатлантический альянс. Замена моторов должна была быть осуществлена в рамках опытно-конструкторской работы для нужд министерства обороны. Стоимость ремоторизации самолета-амфибии оценивалась в 13 миллиардов рублей. Однако предложение Минпромторга было отклонено.

«Генпрокуратура РФ проинформировала указанное министерство об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций», — говорится в докладе Чайки.

Бе-200 используется для оказания экстренной помощи во время ЧС, пожаротушения, а также поисковых операций и санитарных и грузовых перевозок. На данный момент самолет-амфибия функционирует за счет Д-436ТП производства украинского АО «Мотор Сич». Планировалось, что двигатели будут заменены на российско-французские SaM146 производства НПО «Сатурн».

В докладе Чайки также сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ в 2018 году предотвратила незаконный вывод из страны более трех миллиардов долларов.