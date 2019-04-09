Актер Сеймур Кэссел скончался в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 9 апреля. Американский актер Сеймур Кэссел (Seymour Cassel), известный зрителям по киноленте режиссера Джона Кассаветиса «Лица», скончался на 85-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста Мэтта.

По имеющимся данным, Кэссел умер в минувшее воскресенье, 7 апреля. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, пишет АиФ.

В активе Кэссела съмки более чем в 190 фильмах. Актер в течение длительного периода сотрудничал с режиссером Джоном Кассаветисом, умершим в возрасте 59 лет в 1989 году, передает телеканал «360».

В конце марта этого года сообщалось, что американский актер из «бондианы» Шейн Риммер скончался в возрасте 89 лет.