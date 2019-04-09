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Глава ДНР заявил о движении Донбасса к «полноправному членству» в России

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Глава ДНР заявил о движении Донбасса к «полноправному членству» в России

Донецк, 9 апреля. Возвращение в РФ «полноправным членом» является главной целью Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В интервью телеканалу «Юнион» он пояснил, что Украина для региона остается источником «снарядов, разрушений, массы погибших и блокады», поэтому ДНР и ЛНР активно движутся в сторону России.

«Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР заявил о движении Донбасса к «полноправному членству» в России

Он отметил, что Донбасс хотел бы ускорить эти процессы, однако понимает, что путь региона в РФ «тяжелее и тернистее» из-за геополитического процесса.

«Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем», — заверил глава ДНР.

Вооруженный конфликт продолжается на востоке Украины с 2014 года. Киев ввел на территорию Донбасса войска после того, как Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать пришедшее к власти в результате государственного переворота новое руководство страны и объявили о своей независимости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с пятилетием со дня провозглашения государственности. Он отметил, что за это время власти ДНР смогли выстроить оборону и сформировать органы государственной власти.

Автор: Василий Котов
Источник: «Юнион»
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