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Самолет с 99 пассажирами прервал взлет в Саратове из-за задымления в кабине

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Самолет с 99 пассажирами прервал взлет в Саратове из-за задымления в кабине

Саратов, 9 апреля. В Саратове при взлете самолета Як-42 произошло задымлении в кабине экипажа, осуществлявшего рейс по маршруту «Саратов – Сургут», об этом рассказал источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на борту находилось 105 человек из них шестеро —  члены экипажа, 99 пассажиров, детей на борту не было.

Происшествие случилось во вторник утром. При взлете в кабине экипажа появился дым, командир воздушного судна принял решение прервать взлет.  Пассажиров вывели из самолета. Сейчас открытого горения нет. В региональном МЧС пояснили, что специалисты осматривают борт.

По данным источника, пассажиров разместили в здании аэропорта. Пострадавших нет.

Самолет с 99 пассажирами прервал взлет в Саратове из-за задымления в кабине

Автор: Алия Садыкова
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