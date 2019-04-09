Чайка рассказал о нарушениях безопасности полетов в СЛО «Россия»

Москва, 9 апреля. Генеральная прокуратура России провела по поручению главы государства Владимира Путина проверку безопасности полетов в специальном летном отряде (СЛО) «Россия», были зафиксированы нарушения по срокам службы лайнеров, срокам летной годности, эксплуатации ненадлежащих тренажеров. Об этом сообщается во вторник в поступившем в Совет Федерации докладе главы ведомства Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

«По поручению президента Российской Федерации осуществлены мероприятия по надзору за соблюдением законодательства о безопасности полетов в ФГБУ «СЛО «Россия», — следует из доклада.

Чайка указал, что были установлены нарушения при подготовке летчиков на не допущенных компетентными инстанциями тренажерах. Кроме того, были установлены факты выполнения полетов при отсутствии нужных аппаратов и оборудования, а также нарушения при подтверждении летной годности и продлении срока службы пассажирских самолетов.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования для подготовки 19 членов экипажей СЛО «Россия» на летных тренажерах получено необходимое согласование Росавиации, организована работа по усовершенствованию оборудования парка воздушных судов, говорится в документе.

Ранее, в том же докладе, было названо число дел, возбужденных по статье «Теракт» за 2018 год.