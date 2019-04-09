Москва, 9 апреля. Украина приняла в 2018 году решение о выдаче России 22 лиц, в том числе обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомеда Дукузова. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году. Документ поступил в Совет Федерации.

В сообщении уточняется, что несмотря на ухудшение отношений между Киевом и Москвой, благодаря усилиям Генпрокуратуры РФ Украина выдала РФ 22 обвиняемых, в том числе возможного убийцу главреда Forbes.

Как пишет РИА Новости, в списке также есть Магомед Дукузов, который обвиняется в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes Пола Хлебникова.

Пол Хлебников был убит в Москве в июле 2004 года при выходе из редакции. Стрелявших было двое, они скрылись с места преступления. Позже Дукузова удалось задержать. В 2006 году присяжные Мосгорсуда признали Дукузова невиновным в убийствах Хлебникова. Через несколько месяцев Верховный суд отменил данный вердикт, но к этому времени мужчина скрылся.

В декабре 2018 года Генпрокуратура Украины отчиталась о выдаче РФ десятка подозреваемых в преступлениях.

По данным ведомства, в 2017 году Украина передала российской стороне восемь человек подозреваемых в совершении уголовных преступлений. В 2018 году генпрокуратура Украины передала России еще 10 подозреваемых.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в 2018 году Генпрокуратура РФ направила украинской стороне 42 запроса о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора суда. В 2018 году украинская генпрокуратура отказала в удовлетворении двух таких запросов. В ведомстве также добавили, что министерство юстиции Украины является еще одним органом, который занимается вопросами экстрадиции.

Напомним, в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генпрокуратура Украины обвиняет Вышинского в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист категорически отрицает обвинения украинской Генпрокуратуры, отмечая, что уголовное преследование с его профессиональной деятельностью.

В ходе одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, а также обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. В свою очередь Путин назвал данную ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналист был арестован за свою профессиональную деятельность. Кроме того, арест Вышинского вызвал негативную реакцию со стороны ОБСЕ. Представители ОБСЕ напомнили Киеву о необходимости соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.