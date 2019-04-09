«Главкосмос» создаст каталог техники для продажи иностранцам

Москва, 9 апреля. Дочерняя компания Роскосмоса — «Главкосмос» — разработает каталог техники для продажи иностранцам. Об этом сообщил во вторник генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.

«Сейчас работаем над проектом единого интернет-портала, где мы планируем собрать продукцию всех предприятий отрасли», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Лоскутов пояснил, что с помощью цифрового каталога заказчики смогут узнать о доступной номенклатуре производителей, а также выбрать наиболее удачное решение для своего проекта. Как пояснил глава компании, в настоящее время «Главкосмос» ищет новых партнеров в стране и за границей и намерен укрепить позиции на международном космическом рынке.

На данный момент главным международным проектом для «Главкосмоса» являются пуски ракет «Союз» из Гвианского космического центра.

Ранее в Роскосмосе предложили оставлять без премий специалистов, которые работают плохо и допускают брак. Такая мера должна повысить качество труда на предприятии. В тестовом режиме система заработает с мая.