Москва, 9 апреля. Тонны санкционного продовольствия, просроченной еды и органического мусора отправляются ежегодно на свалки в РФ, провоцируют выбросы дурно пахнущего газа и тление. По мнению экспертов, причиной этого стало недостаточное регулирование этой сферы обращения с отходами и отсутствие стимулов для предприятий.

Как пишет ТАСС, по мнению специалистов, органическим отходам в России можно найти лучшее применение. По их словам, такой вид мусора можно использовать для получения компоста или при производстве кормов для животных.

Как рассказали в X5 Retail Group, на данный момент ритейл формирует около 5% объема пищевых отходов, которые ежегодно образуются в России. Они в основном направляются на захоронение на полигоны в соответствии с российским законодательством.

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой экологического надзора, экспертизы и нормирования Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Наталья Соколова рассказала, что на полигоне мусор проходит анаэробные процессы. Гниение становится источником плохого запаха, а также накопления свалочного газа, приводящих к пожарам. Эксперт напомнила, что неправильное обращение с органическим мусором к тому же приводит к загрязнению окружающей среды. Для решения этой проблемы, по мнению специалистов, надо улучшить законодательство. Эксперты призвали создать условия для переработки органического мусора в России.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 10 миллиардов рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок в 2019 году. Всего планируется заняться 49 объектами, а также 700 гектарами наиболее зараженных земель. Средства будет выделены из федерального и регионального бюджета 12 субъектам: 6,7 млрд рублей и 3,1 миллиарда рублей соответственно. Отметим, что также будет выделено 617 миллионов рублей, для ликвидации свалки в Челябинске, она является самой крупной в РФ.

Напомним, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронул проблему переработки мусора. По его словам, власти никогда не занимались этой проблемой, и вблизи многих жилых кварталов находятся «горы хлама». Путин заявил, что необходимо закрыть наиболее проблемные свалки, а также организовать современную систему переработки и утилизации мусора. Об этом сообщает «Газета.ru».