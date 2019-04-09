Генпрокурор РФ назвал число дел, возбужденных по статье «Теракт» за 2018 год
Москва, 9 апреля. В России в прошлом году возбуждено 31 уголовное дело по статье «Теракт», только в одном случае террористы довели замысел до конца. Об этом сообщается в докладе главы Генеральной прокуратуры Российской Федерации Юрия Чайки.
По словам руководителя ведомства, в прошлом году было зафиксировано 31 преступление террористической направленности, что на 16,2% меньше по сравнению с 2017 годом.
Чайка отметил, что только одно преступление террористам удалось совершить, когда пострадали трое сотрудников органов безопасности в Архангельской области.
Генпрокурор подчеркнул, что большинство этих преступлений было запланировано в целях пресечения дальнейшей реализации РФ работы по борьбе с международным терроризмом.
Кроме того, по его словам, часть преступлений была спланирована с целью «подрыва авторитета страны на мировой арене и срыва важнейших спортивных стартов».
Напомним, 31 октября прошлого года около 09.00 мужчина вошел в здание управления Федеральной службы безопасности в Архангельске, достал из рюкзака самодельное взрывное устройство (СВУ), которое сдетонировало у него в руках. В результате взрыва погиб сам нападавший и пострадали трое сотрудников ведомства. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли взрывное устройство у приятеля подростка, устроившего взрыв в здании ФСБ в Архангельске.