Назван топ-5 городов для путешествий с детьми в мае

Москва, 9 апреля. Эксперты портала Tvil.ru назвали самые популярные города для путешествий с детьми в мае. Топ-5 возглавил Санкт-Петербург, где аренда жилья обойдется туристам в среднем в 3,1 тысячи рублей в сутки.

На втором месте оказался Севастополь. Там путешественники могут остановиться за 2,6 тысячи рублей в сутки. Тройку самых популярных среди россиян городов замкнула Казань (3,2 тысячи рублей).

Также в пятерку вошли Москва (4,2 тысячи рублей) и Ярославль (2,8 тысячи рублей). При этом, по данным Tvil.ru, обычно путешественники с детьми останавливаются в городах на две-четыре ночи.

Список был составлен на основе данных по бронированию гостиниц и квартир для проживания с детьми на период с 1 по 12 мая. При формировании рейтинга курорты не учитывались.

Ранее сервис ТурСтат определил российские города и регионы, пользующиеся наибольшей популярностью у иностранных туристов. Как выяснилось, иностранцы проявляют особый интерес к Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Крыму.