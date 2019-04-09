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В Амурской области девушка пострадала после попытки покормить медведя

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В Амурской области девушка пострадала после попытки покормить медведя

Благовещенск, 9 апреля. Девушка была госпитализирована после попытки покормить медведя с рук через ограждение клетки на базе отдыха в Благовещенске. Об этом во вторник сообщает Управление Следственного комитета по Амурской области. 

По данным областного ведомства, в понедельник на одной из туристических баз женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в клетке. Животное напало на девушку, в результате она была доставлена в медицинское учреждение, пишет Deita.ru.

Уточняется, что в настоящее время инициирована проверка, в ходе которой следствие оценит действия сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и безопасность гостей.

Напомним, в начале 2019 года медведь откусил руку женщине на корпоративе в пансионате в Красноярском крае. Посетительница также пыталась покормить животное с рук. 

 

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба СУСК по Амурской области
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