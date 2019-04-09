Россия отправит в Китай второй комплект С-400. События дня. ФАН-ТВ

Аэропорт Триполи возобновил работу Международный аэропорт в Триполи возобновил свою работу. Некоторое время он был закрыт из-за авиаудара со стороны Ливийской национальной армии. Как сообщил представитель ЛНА, цель их атаки — два военных самолета. Армия Хафтара не намерена мешать полетам гражданских судов. Напомним, маршал Халифа Хафтар ранее отмечал, что хочет освободить столицу Ливии от террористов и вооруженных формирований. В ближайшее время, уверен командующий, в стране должен разрешиться многолетний конфликт.

Принят закон, предотвращающий «жесткий» Brexit Члены палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit. Законопроект поддержали 390 человек. Теперь документ должна подписать королева, а новую дату выхода из Евросоюза назвать премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Добавим, автор законопроекта депутат Иметт Купер отметила, что Brexit без сделки мог бы обернуться «тяжелым ущербом для рабочих мест, производства и безопасности».

США запретили въезд в страну, подозреваемым в убийстве Хашукджи 16 граждан Саудовской Аравии не смогут въехать на территорию США. В «черном списке» оказались подозреваемые в организации убийства журналиста Джамаля Хашукджи. По версии следствия, корреспондента убили осенью 2018 года в Турции. Инцидент произошел на территории посольства Саудовской Аравии. Больше 20 человек, которые могут быть связаны с преступлением, уже задержаны.