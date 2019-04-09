Роскосмос не стал комментировать доклад Чайки о хищениях в отрасли

Москва, 9 апреля. Государственная корпорация Роскосмос отказалась комментировать информацию о массовых хищениях средств на модернизацию предприятий и создание новейших вооружений в отрасли в 2018 году. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в ответ на запрос.

Ранее был обнародован доклад генерального прокурора России Юрия Чайки. В нем говорилось, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Как пишет РИА Новости, речь идет о средствах, которые выделили на модернизацию производственной базы, а также разработку перспективного вооружения.

Ранее в Роскосмосе отреагировали на заявление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о «масштабных финансовых нарушениях» государственной корпорации. В пресс-службе Роскосмоса отметили, что в настоящее время госкорпорация изучает претензии СП и в случае финансовых нарушений предпримет все необходимые меры.