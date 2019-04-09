В Ирландии туристы нашли в арендованной квартире тайную видеокамеру

Дублин, 9 апреля. Семья туристов из Новой Зеландии в квартире, которую они сняли в Ирландии с помощью популярного сервиса аренды жилья, обнаружила на потолке спрятанную в пожарном датчике видеокамеру. Путешественница Нэли Баркер рассказала, что ее муж Эндрю заметил на потолке арендованной квартиры подозрительное устройство. К нему удалось подключить телефон. На экране туристы увидели свои лица.

Как передает Fox News, семья решила немедленно переехать в отель. Позже туристы связались с хозяином квартиры. Он признал, что установил камеру для обеспечения сохранности имущества в своем жилье.

Сервис вернул туристам деньги и заблокировал недобросовестного хозяина, он не имеет возможности использовать эту платформу.

Ранее двух потерявшихся в Таиланде российских туристов нашли в лесу.