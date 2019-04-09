Суд Сахалинской области не удовлетворил апелляцию об отмене приговора Хорошавину

Южно-Сахалинск, 9 апреля. Суд Сахалинской области оставил без изменения решение суда первой инстанции во время рассмотрения апелляции на приговор бывшему руководителю региона Александру Хорошавину и его бывшим коллегам. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы Хорошавина и его экс-подчиненных на приговор, вынесенный в феврале Южно-Сахалинским городским судом, стартовало в середине ноября прошлого года, 2 апреля суд завершил рассматривать прошения, доказательства и улики и приступил к прениям сторон. В понедельник, 8 апреля, подсудимым предоставили право последнего слова.

«Судебная коллегия постановила оставить без изменений апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда», — зачитала приговор судья Юлия Терлецкая.

Она указала на то, что в приговоре отменен вердикт на запрет занимать государственные должности. Обжаловать приговор можно в любое время.

Как сообщалось ранее, 8 мая прошлого года Bentley Mulsanne, конфискованный у экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за коррупцию, ушел с молотка за 6,7 млн рублей.