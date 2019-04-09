Visa установила тариф для платежей по QR-коду в России

Москва, 9 апреля. Международная платежная система Visa установила тариф для совершения платежей по QR-коду в российских магазинах. Об этом говорится в письме компании. Отмечается, что межбанковская комиссия для небольших торговых точек составит 1%, для всех остальных — 2,1%.

Как пишет РИА Новости, пока оплачивать покупки с помощью QR-кода в российских магазинах нельзя. Ранее генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина рассказала, что Visa активно работает над внедрением такого способа оплаты.

Целью проекта является удешевление приема карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. Для оплаты надо будет отсканировать QR-код, указать сумму платежа и подтвердить перевод.

Ранее сообщалось, что Visa снизит комиссию за оплату проезда картой в общественном транспорте в России. Планируется, что комиссия будет понижена втрое с 1 апреля. По оценкам специалистов, нововведение будет стимулировать развитие безналичных платежей на общественном транспорте. Отметим, изменение размера комиссии связано с превалирующим числом микроплатежей в общественном транспорте.