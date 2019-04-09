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ГИБДД хочет получить полномочия для внеплановых проверок в автошколах

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ГИБДД хочет получить полномочия для внеплановых проверок в автошколах

Москва, 9 апреля. Госавтоинспекция собирается в перспективе получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автомобильных школ, в том числе в виде внезапных проверок. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя отдела организации регистрационной и экзаменационной работы ГИБДД России Николай Гиляков.

Накануне в России вступили в силу приказы министерства внутренних дел, фиксирующие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию ключевых программ профессионального обучения водителей и выдаче автошколам свидетельств о соответствии прописанным требованиям учебно-материальной базы.

По словам Гилякова, приказ, вступивший в силу в воскресенье, — это порядок функционирования Госавтоинспекции при согласовании программ и при выдачи заключений о соответствии, то есть выдача двух разрешительных документов.

«Имея обязанность по выдачи этих документов, у нас (ГИБДД) нет полномочий на то, чтобы далее смотреть, насколько образовательная организация выполняет требования», — объяснил он.

Он также считает, что в том случае, если ГИБДД получит карт-бланш для контроля за состоянием учебно-материальной базы в автоучреждениях, то будет проверяться наличие и содержание учебных транспортных средств, а также наличие закрытых площадок автодромов для проведения первичного обучения вождению.

Ранее ГИБДД предложила переобучать попавших в дорожно-транспортное происшествие водителей-новичков.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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