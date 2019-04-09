Генпрокуратура РФ сообщила об итогах проверки в ФСБ

Москва, 9 апреля. Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году. Документ во вторник поступил в Совет Федерации.

Отмечается, что в 2018 году было выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6%. Их число, по сравнению с предыдущим годом, выросло с 956 до 971. Как пишет РИА Новости, в СК России выявлено на 38,1% больше коррумпированных сотрудников (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в два раза (с 17 до 39).

Ранее были названы регионы с растущим уровнем коррупции в РФ. По данным портала правовой статистики, чаще всего взятки брали в трех регионах страны: в Москве, Московской и Ростовской областях. Количество взяток, по данным с начала года по октябрь, составило 2251. По данным на аналогичный период 2017 года, их число составляло 2037.

При этом общее число коррупционных преступлений по стране составило 27143. Доля коррупционных правонарушений от общего числа всех совершенных по стране преступлений составила 1,6%.