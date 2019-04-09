Климкин отреагировал на слова Ягланда о возможном возвращении РФ права голоса в СЕ

Киев, 9 апреля. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса Российской Федерации в организации.

Украинский министр сравнил возможное возвращение права голоса России с освобождением «преступников из тюрем».

«Господин Ягланд полагает, что Россию необходимо полностью вернуть в Совет Европы, потому что это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, то надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе», — написал глава дипломатического ведомства Украины на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, ранее Ягланд заявил, что возможный выход России из Совета Европы может стать для Европы реальной катастрофой и потрясением. По его словам, если Москва уйдет из организации, то в регионе сформируется «новая разделительная черта». Для того чтобы разрешить ситуацию, подчеркнул генеральный секретарь СЕ, необходимо вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

На прошлой неделе Ягланд обвинил российскую сторону, не выплачивающую денежный взнос в бюджет Совета Европы, в нарушении регламента устава, согласно которому государство могут исключить из организации, если оно не платит на протяжении 24 месяцев. Для Российской Федерации этот срок наступит в конце июня текущего года.