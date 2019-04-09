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Генпрокуратура сообщила об итогах проверки Роскосмоса и Ростеха

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Генпрокуратура сообщила об итогах проверки «Роскосмоса» и Ростеха

Москва, 9 апреля. На подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, которые выделили на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка стране в 2018 году, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, преступления расследуются в рамках двух уголовных дел. В докладе указано, что в прошлом году Генпрокуратура проверила работу 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти, в которые вошли МЧС, Роспатент, ФСИН, и государственных корпораций и другие.

Ранее сообщалось, что Ростех создаст 3D-принтер для печати двигателей ракет и самолетов. Первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими порошками будет создан холдингом «Росэлектроника» (входит в Ростех) в 2020 году. 

Генпрокуратура сообщила об итогах проверки «Роскосмоса» и Ростеха

Автор: Алия Садыкова
Источник: РИА Новости
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