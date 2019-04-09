В Сирии восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея»

Дамаск, 9 апреля. Власти Сирии восстановили турмаршрут к «пещере Моисея» в районе Забадани, посмотреть на достопримечательность едут десятки автобусов с туристами из соседних стран.

После окончания войны власти Сирии занялись восстановлением инфраструктуры в районе Забадани, где расположен заповедник, привлекающий туристов со всего Ближнего Востока.

На месте так называемой «пещеры Моисея» более века назад находился песчаный карьер, владелец которого решил благоустроить его в 1990-х.

«Хозяин пещеры решил превратить ее в туристический объект. На протяжении 15 лет он работал над проектом. Пригласил дизайнеров из Италии, которые помогли создать интерьер, скульптуры, барельефы», — сообщил смотритель пещеры Хасан Абдель.

Объект получил свое название в честь отца владельца, которого звали Моисеем, и к ветхозаветному персонажу пещера не имеет отношения, что, впрочем, ничуть не смущает туристов. Только из Ирака сюда за последний год приехали около миллиона путешественников.

«По поводу безопасности никаких опасений нет. Я много путешествую, посетил все арабские страны, и впервые в Сирии. Я в полном восторге! Благодарен российскому народу и вашему президенту Владимиру Путину за то, что помогли отстоять эту чудесную страну!» — рассказал турист из Багдада Муншен Массуд.

Многие приезжают в Забадани, чтобы посетить могилу еще одного персонажа из Ветхого завета. В мечети Наби-Хабиль находится саркофаг, в котором, как считается, похоронен Авель, средний сын Адама и Евы, погибший от рук своего брата Каина.

«Я приехал из Ирака с мамой. До пещеры успели побывать на могиле Авеля. Здесь очень красиво, нам нравится. Неделю уже путешествуем. Моя мама — религиозный человек, хочет посмотреть святые места, которых в Сирии очень много», — говорит еще один иракский турист Абдель Саид.

Вход в пещеру стоит 400 сирийских фунтов (50 рублей). Здесь очень надеются увидеть и российских туристов — в этом направлении сейчас активно работает министерство туризма Сирии. Как ожидается, совместная программа с туроператорами РФ будет представлена уже нынешней весной.