Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре

Москва, 9 апреля. МЧС России опубликовало рекомендации для посетителей торговых центров по поведению в случае возникновения пожара.

Как сообщает МЧС, в случае обнаружения дыма нужно оперативно сообщить об этом окружающим, позвонить в экстренные службы и покинуть здание, воспользовавшись путями эвакуации.

Чтобы не отравиться продуктами горения, спасатели рекомендуют дышать через мокрую ткань и передвигаться, максимально пригибаясь к полу.

Придя в ТЦ, нужно ознакомиться с планом эвакуации — он обычно висит на самом видном месте. Если вы пришли с ребенком, нужно постараться запомнить расположение выходов и планировку здания и объяснить ему, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

МЧС напоминает, что при пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами и эскалаторами, а также подниматься на верхние этажи. Вызвать пожарных можно по телефонам 01, 101 и 112, сообщив оператору о месте ЧП и назвав свою фамилию.

Ранее телеканал «360» рассказал, что в Приморье пожарные спасли кота, надышавшегося угарным газом. Животному сделали массаж грудной клетки и напоили водой, после чего кот пришел в себя.